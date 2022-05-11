Журналистку Al Jazeera застрелили на Западном берегу реки Иордан

Палестина и Израиль выясняют, кто произвел смертельный выстрел

Журналистка телеканала Al-Jazeera Ширин Абу Акле погибла в ходе перестрелки между израильскими силами безопасности и палестинцами на Западном берегу реки Иордан.

Инцидент произошел в лагере беженцев в Дженине. 51-летняя репортер была убита, когда освещала штурм города Дженин. Она погибла от огнестрельного ранения в голову.

Как сообщило агентство "Интерфакс", в ходе освещения событий Ширин Абу Акле была в шлеме и в специальном жилете с надписью PRESS. Ранение также получил еще один журналист. Он выжил и сейчас находится в больнице.

Телеканал Al-Jazeera утверждает, что в журналистку выстрелили израильские силы. В свою очередь пресс-секретарь Армии обороны Израиля Ран Кохав предложил палестинцам провести совместное расследование.

"Я не думаю, что мы убили ее. Мы предложили палестинцам начать быстрое совместное расследование. Если это, действительно, были мы, мы возьмем на себя ответственность", - отметил он.

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