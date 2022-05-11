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Лавров прокомментировал перспективы войны в Европе

13:43
  • среда
  • 11 мая 2022

Россия не хочет войны, подчеркнул министр

Российская сторона совершенно не заинтересована в войне в Европе. С таким заявлением в среду, 11 мая, выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Глава МИД дал такой комментарий в ходе пресс-конференции в столице Омана, где находится с рабочим визитом, отметив, что "если вы озабочены перспективами войны в Европе, мы этого совершенно не хотим".

По словам Лаврова, именно Запад постоянно настойчиво заявляет о том, что в этой ситуации надо нанести России поражение. С учетом этого министр предложил делать выводы.

Также глава российского МИД выразил сожаление в связи с тем, что в ООН упустили возможность добиться политического урегулирования на Украине и "долгие семь лет они никак не реагировали на открытый, откровенный саботаж киевским режимом резолюции Совета Безопасности 2202, который утвердил Минские договоренности".

Если бы международная организация старалась побудить Киев выполнить свои обязательства, "мы бы сейчас не имели тех проблем, которые в итоге были созданы киевским режимом", цитирует Сергея Лаврова "Интерфакс".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко также пообещал не развязывать "войнушку" на Западе, подчеркнув, что Минск никому не угрожает и угрожать не собирается.

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