Politico: власти ЕС решили наказывать за уклонение от исполнения санкций

Брюссель готовится представить такое предложение

Европейские власти прорабатывают инициативу о признании уклонение от санкций преступлением. Об этом в среду, 11 мая, рассказали информированные источники.

Как пишет Politico, этот шаг поможет упростить для государств – членов сообщества конфискацию активов, замороженных в рамках антироссийских санкций.

Предполагается, что данная инициатива будет выдвинута в соответствии с положением договора, который позволяет странам в координации с Европарламентом "устанавливать минимальные нормы, касающиеся определения уголовных преступлений и санкций за особо серьезные преступления трансграничного характера".

Официальные комментарии Брюсселя по этой теме не поступали.

Ранее в Кремле рассказали, что поправки в российское законодательство об установлении уголовной ответственности за исполнение западных санкций в России направлены на защиту бизнеса.

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