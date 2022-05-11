Кремль высказался по поводу введения в России военного положения

Спецоперация на Украине ведется с 24 февраля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга в среду, что Владимир Путин не планирует вводить военное положение в стране на фоне специальной операции на Украине, передает ТАСС.

Также кремлевский спикер ответил на заявления из США о том, что Москва якобы готовится затяжному конфликту на Украине.

"Мы предлагаем ориентироваться на заявления президента, который повторял и совсем недавно подтвердил, что специальная военная операция развивается по плану", - сказал пресс-секретарь.

Он добавил, что в настоящее время российско-украинские переговоры идут "весьма вяло и нерезультативно".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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