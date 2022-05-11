ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль оценил вероятность включения Херсонской области в состав России

14:03
  • среда
  • 11 мая 2022

Власти украинского региона собрались просить об этом Владимира Путина

Жители Херсонской области Украины должны сами решить вопрос об обращении к России по поводу вхождения в ее состав. Об этом в среду, 11 мая, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Власти Херсонской области прокомментировали возможность референдума о независимости
Херсонская область объявила о переходе на российские рубли

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что возможность включения Херсонской области в состав РФ должна иметь четкое юридическое обоснование.

С учетом этого населению Херсонской области предстоит самим решать, быть или не быть обращению о вхождении региона в состав Российской Федерации, цитирует Пескова ТАСС.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что власти региона обратятся к Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России. По его словам, область намерена уже до конца года перейти под законодательство России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащие ВС России в Херсонской области
Военнослужащие ВС России в Херсонской области
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.