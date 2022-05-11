Кремль оценил вероятность включения Херсонской области в состав России

Власти украинского региона собрались просить об этом Владимира Путина

Жители Херсонской области Украины должны сами решить вопрос об обращении к России по поводу вхождения в ее состав. Об этом в среду, 11 мая, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что возможность включения Херсонской области в состав РФ должна иметь четкое юридическое обоснование.

С учетом этого населению Херсонской области предстоит самим решать, быть или не быть обращению о вхождении региона в состав Российской Федерации, цитирует Пескова ТАСС.

Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что власти региона обратятся к Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России. По его словам, область намерена уже до конца года перейти под законодательство России.

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