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McDonald's может заработать в России под другим брендом

14:10
  • среда
  • 11 мая 2022

Компания спасает вложенные деньги

Временно ушедшая американская сеть ресторанов McDonald's планирует возобновить свою работу в России под другим брендом.
Кто займёт место сбежавшего из России McDonald’s

Об этом газете "Известия" сообщил источник, знакомый с ситуацией. Тем не менее, окончательное решение о возврате на российский рынок пока не принято.

"Компания намерена спасти уже вложенные средства, которые пошли на развитие сети ресторанов. Поэтому логично, что предприятие сейчас ищет способ, как именно это сделать", - сообщил собеседник издания.

15 марта McDonald's объявил о приостановке деятельности в России до отдельного распоряжения. Сотрудников компании отправили в простой. До начала спецоперации на Украине в России насчитывалось 850 ресторанов.

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