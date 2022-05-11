Заболеваемость COVID-19 в России снижается 12 недель подряд

За неделю показатель упал на 27%
Как сообщили в среду в Роспотребнадзоре, заболеваемость коронавирусной инфекцией в России последовательно снижается.
"Тенденция снижения заболеваемости наблюдается в стране в течение последних 12 недель", - сказано в сообщении.
За неделю показатель заболеваемости в России снизился на 27%. Вместе с тем превышен среднероссийский показатель заболеваемости сегодня в 38 регионах страны.
Ведомство призывает граждан продолжать соблюдаться противоэпидемические меры, чтобы снизить риски новых всплесков заболеваемости.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"