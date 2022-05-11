Заболеваемость COVID-19 в России снижается 12 недель подряд

За неделю показатель упал на 27%

Как сообщили в среду в Роспотребнадзоре, заболеваемость коронавирусной инфекцией в России последовательно снижается.

"Тенденция снижения заболеваемости наблюдается в стране в течение последних 12 недель", - сказано в сообщении.

За неделю показатель заболеваемости в России снизился на 27%. Вместе с тем превышен среднероссийский показатель заболеваемости сегодня в 38 регионах страны.

Ведомство призывает граждан продолжать соблюдаться противоэпидемические меры, чтобы снизить риски новых всплесков заболеваемости.

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