В России начались выплаты семьям с детьми от 8 до 17 лет

Об этом рассказал глава правительства

Со среды, 11 мая, российские семьи с детьми в возрасте от 8 до 17 лет начали получать новые выплаты. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как отметил глава федерального правительства, на получение таких выплат поступило уже более 2,5 млн заявок от семей, в которых воспитываются 3,5 млн детей указанного возраста.

Средства будут доставлять получателям "Почтой России" или перечислять на карты родителям, которые подали заявления через портал государственных услуг, многофункциональные центры или в Пенсионный фонд.

В мае будут выплачены деньги сразу за два месяца — апрель и май, цитирует Мишустина ТАСС.

Глава Минтруда Антон Котяков ранее поблагодарил президента России Владимира Путина за поручение по созданию целостной системы поддержки семей с детьми. Министр доложил главе государства, что эта система охватит более 10 млн российских детей.

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