Херсонская область решила не проводить референдум по присоединению к России

Крымский сценарий мировое сообщество так и не признало

Херсонская область решила не проводить референдум по вопросу присоединения к России, так как мировое сообщество его все равно не признает.

Власти попытаются сделать регион частью России без этой процедуры, передает РИА Новости.

"Никаких референдумов не будет, потому что это уже абсолютно не важно, с учетом того что референдум, который абсолютно законно провели в республике Крым, опять же не воспринят мировым сообществом", - сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Ранее стало известно, что власти Херсонской области обратятся к Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России. Регион намерен уже до конца года перейти под законодательство России.

В свою очередь в Кремле заметили, что жители Херсонской области Украины должны сами решить вопрос об обращении к России по поводу вхождения в ее состав.

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