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Херсонская область решила не проводить референдум по присоединению к России

14:37
  • среда
  • 11 мая 2022

Крымский сценарий мировое сообщество так и не признало

Херсонская область решила не проводить референдум по вопросу присоединения к России, так как мировое сообщество его все равно не признает.
Кремль оценил вероятность включения Херсонской области в состав России

Власти попытаются сделать регион частью России без этой процедуры, передает РИА Новости.

"Никаких референдумов не будет, потому что это уже абсолютно не важно, с учетом того что референдум, который абсолютно законно провели в республике Крым, опять же не воспринят мировым сообществом", - сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Ранее стало известно, что власти Херсонской области обратятся к Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России. Регион намерен уже до конца года перейти под законодательство России.

В свою очередь в Кремле заметили, что жители Херсонской области Украины должны сами решить вопрос об обращении к России по поводу вхождения в ее состав.

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