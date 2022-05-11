Австрия предложила выступить посредником между Украиной и Россией

Вена готова посодействовать заключения перемирия

Австрийские власти готовы посредничать в переговорах по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Об этом в среду, 11 мая, рассказал президент Австрии Александер Ван дер Беллен.

Политик заявил, что Австрия в качестве нейтрального государства готова предпринять все необходимые дипломатические усилия для достижения долгосрочного мира.

Ван дер Беллен отметил, что официально Вена может предложить себя в качестве посредника, "если когда-то ситуация успокоится", чтобы как нейтральное государство предложить свои посреднические услуги, сообщает ТАСС.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может стать посредником в переговорах между Россией и Украиной, поскольку "русские этого не примут, как и мы не примем Россию в качестве посредника".

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