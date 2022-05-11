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В Rutube рассказали о первом этапе восстановления после кибератаки

15:17
  • среда
  • 11 мая 2022

На платформе проводится нагрузочное тестирование

Первый этап восстановления функционала платформы Rutube после мощной кибератаки успешно завершен. Об этом сообщила пресс-служба сервиса со ссылкой на его генерального директора Александра Моисеева.

"В данный момент на платформе проводится нагрузочное тестирование и дополнительная проверка на уязвимость", - приводит АГН "Москва" слова Моисеева. Отмечается, что видеохостинг могут запустить уже 11 мая.

Ранее в среду замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин рассказал, как идет восстановление Rutube после кибератаки, которая произошла 9 мая.

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