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Процедуру банкротства оператора "Северного потока - 2" приостановили

15:22
  • среда
  • 11 мая 2022

Назначен временный административный управляющий

Суд в Цуге (Швейцария) до сентября 2022 года приостановил процедуру банкротства компании Nord Stream 2 AG - оператора газопровода "Северный поток - 2", пишет ТАСС.

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Уточняется, что в период с 10 мая по 10 сентября Nord Stream 2 AG выдан временный мораторий на выплату кредитов. Фирма Transliq AG назначена временным административным управляющим.

В феврале правительство Германии приостановило сертификацию проекта "Северный поток - 2". США же ввели санкции против оператора.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Это две нитки общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море.

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