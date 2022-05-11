"Искандеры" и С-400 возвращаются из Калининграда

Передислокация проходит ночью

Тактические ракетные комплексы "Искандер" и зенитные ракетные комплексы С-400 возвращаются в пункты постоянной дислокации после парада Победы в Калининграде. 9 мая они прошли по городу в составе колонны, в которой было представлено более 70 единиц техники, стоящей на вооружении частей Балтийского флота.

Военные побеспокоились о безопасности участников дорожного движения. Передислокация боевой техники пройдет в вечернее и ночное время, колонны будут сопровождать патрульные автомобили военной автоинспекции.

"Военная техника была представлена танками Т-72Б3М, крупнокалиберными пушками "Гиацинт", самоходными артиллерийскими установками "Гвоздика", зенитно-ракетными комплексами "С-400"… тактическими ракетными комплексами "Искандер", - говорится в сообщении Балтфлота.

В параде также участвовали противокорабельные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", реактивные системы залпового огня "Град", бронированные разведывательно-дозорные машины, зенитно-пушечные комплексы "Панцирь - С1", передает "Интерфакс".

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