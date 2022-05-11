Роспотребнадзор опроверг выявление в России вариантов "омикрона" BA.4 и BA.5

Эти подлинии были обнаружены в США и Европе

В России не выявлено ни одного случая инфицирования вариантами штамма коронавируса "омикрон" BA.4 и BA.5. Об этом в среду, 11 мая, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что подлинии BA.4 и BA.5 были обнаружены в США и нескольких европейских странах. В России на сегодняшний день указанные подлинии не выявлены.

Еще одна подлиния "омикрона", BA.2.12.1, активно распространяется в Северной Америке. Она также обладает большей способностью "уклоняться" от ранее образовавшихся антител, сообщает АГН "Москва".

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что линии ВА.4 и ВА.5 коронавирусной инфекции являются немного более заразными, чем предыдущие варианты, и могут частично уходить от иммунной защиты.

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