ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичей предупредили о сильном ветре до выходных

15:45
  • среда
  • 11 мая 2022

К субботе ветер ослабеет

Погодные условия в Москве и Московской области в праздничные дни определялись тыловой частью циклона, а после его ухода на юго-восток власть над погодой перейдет к очередному североатлантическому циклону. Об этом в среду, 11 мая, рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Анна Васильева.
Воздушная часть Парада в Москве отменена из-за погоды

Метеоролог предупредила, что ветреная погода продержится в столичном регионе до выходных. Скорость его порывов будет достигать 15-18 метров в секунду. Ожидать ослабления ветра можно только к субботе и воскресенью.

В четверг и пятницу прогнозируются кратковременные дожди, температура воздуха днем будет подниматься не выше 17-18 градусов. Ночью вероятно похолодание до 8-10 градусов.

В выходные погода существенно не изменится, также ожидаются кратковременные осадки и от 13 до 18 градусов днем, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала, что неделя с 16 мая в столичном регионе ожидается не по-майски сырой и прохладной. Наступление настоящего майского тепла и солнца переносится на конец месяца, на третью декаду месяца.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Штормовой ветер в Москве
Штормовой ветер в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.