Москвичей предупредили о сильном ветре до выходных

К субботе ветер ослабеет

Погодные условия в Москве и Московской области в праздничные дни определялись тыловой частью циклона, а после его ухода на юго-восток власть над погодой перейдет к очередному североатлантическому циклону. Об этом в среду, 11 мая, рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Анна Васильева.

Метеоролог предупредила, что ветреная погода продержится в столичном регионе до выходных. Скорость его порывов будет достигать 15-18 метров в секунду. Ожидать ослабления ветра можно только к субботе и воскресенью.

В четверг и пятницу прогнозируются кратковременные дожди, температура воздуха днем будет подниматься не выше 17-18 градусов. Ночью вероятно похолодание до 8-10 градусов.

В выходные погода существенно не изменится, также ожидаются кратковременные осадки и от 13 до 18 градусов днем, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала, что неделя с 16 мая в столичном регионе ожидается не по-майски сырой и прохладной. Наступление настоящего майского тепла и солнца переносится на конец месяца, на третью декаду месяца.

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