ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Великобритания гарантировала Швеции любую помощь в случае нападения

16:01
  • среда
  • 11 мая 2022

Об этом рассказал британский премьер Борис Джонсон

Великобритания готова обеспечить Швеции любую запрашиваемую помощь, если скандинавское государство подвергнется нападению. Об этом в среду, 11 мая, рассказал глава британского правительства Борис Джонсон.
В Госдуме оценили последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Соответствующее заявление последовало во время визита Джонсона в Стокгольм, где он проводит встречу с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Политологи полагают, что эта поездка призвана продемонстрировать поддержку Соединенного Королевства в вопросе членства Швеции и Финляндии в НАТО.

В канцелярии Джонсона рассказали, что Великобритания заключила со Швецией и Финляндией новые соглашения в сфере безопасности, которые позволят "повысить уровень безопасности в Европе". Документы дают британским властям право увеличить свое военное присутствие в этих государствах, размещая там боевую технику и личный состав, сообщает ТАСС.

Глава шведского МИД Анна Линде ранее сообщила, что получила заверения от руководителя американского Госдепартамента Энтони Блинкена в том, что Вашингтон гарантирует Стокгольму безопасность на период до вступления страны в НАТО.

По словам Линде, полученные от госсекретаря США гарантии дадут России понять, что Москва "не сможет совершить какие-либо негативные действия в адрес Швеции", не получив отпора со стороны Вашингтона.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Военные учения в Швеции
Военные учения в Швеции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.