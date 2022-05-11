Великобритания гарантировала Швеции любую помощь в случае нападения

Об этом рассказал британский премьер Борис Джонсон

Великобритания готова обеспечить Швеции любую запрашиваемую помощь, если скандинавское государство подвергнется нападению. Об этом в среду, 11 мая, рассказал глава британского правительства Борис Джонсон.

Соответствующее заявление последовало во время визита Джонсона в Стокгольм, где он проводит встречу с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. Политологи полагают, что эта поездка призвана продемонстрировать поддержку Соединенного Королевства в вопросе членства Швеции и Финляндии в НАТО.

В канцелярии Джонсона рассказали, что Великобритания заключила со Швецией и Финляндией новые соглашения в сфере безопасности, которые позволят "повысить уровень безопасности в Европе". Документы дают британским властям право увеличить свое военное присутствие в этих государствах, размещая там боевую технику и личный состав, сообщает ТАСС.

Глава шведского МИД Анна Линде ранее сообщила, что получила заверения от руководителя американского Госдепартамента Энтони Блинкена в том, что Вашингтон гарантирует Стокгольму безопасность на период до вступления страны в НАТО.

По словам Линде, полученные от госсекретаря США гарантии дадут России понять, что Москва "не сможет совершить какие-либо негативные действия в адрес Швеции", не получив отпора со стороны Вашингтона.

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