Путин поручил "Сириусу" заняться обучением кибербезопасности

Президент напомнил о важности технологического суверенитета

Центр "Сириус" запустит программу обучения кибербезопасности для студентов технических вузов. Такое поручение дал президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета "Талант и успех".

"Прошу "Сириус" совместно с партнерами создать специальные модули по кибербезопасности для технических вузов и факультетов ", - сказал российский лидер. Президент пояснил: речь идет о том, чтобы будущие инженеры и конструкторы, независимо от направлений деятельности, имели сильные компетенции по защите критической инфраструктуры, отечественных промышленных и информационных систем.

Путин подчеркнул, что образовательный центр должен сыграть значимую роль в укреплении технологического суверенитета России. По словам президента, это особенно важно сейчас. Необходимо выполнить все намеченные планы по формированию мощного инновационного центра, приводит слова Путина ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"