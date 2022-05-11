Последние данные о ходе спецоперации по защите Донбасса

Российские военные уничтожают инфраструктуру противника

Украинские войска продолжают обстрелы населенных пунктов Донбасса. В среду днём ВСУ ударили градом по Ясиноватой и Макеевке. Еще несколько снарядов разорвались в Авдеевке и Горловке. А в результате атаки радикалов по Донецку ранения получили 5 человек. Чтобы лишить украинских националистов возможности вести боевые действия, российские военные уничтожают инфраструктуру противника.

Кадры уничтожения опорного пункта вооружённых сил Украины под Авдеевкой. Внезапный удар авиационными ракетами экипажи вертолетов Ка-52 нанесли по бронетехнике и складам с боеприпасами. Круглосуточно боевые задания выполняют пилоты многофункциональных сверхманевренных истребителей Су-35С.

Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены пункты управления, районы сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также 17 складов боеприпасов.

Идёт наступление в районе станицы Кременная в Луганской народной республике. Союзные войска России и ДНР продвигаются в сторону Северодонецка, подконтрольного ВСУ. Занимают позиции, из которых были выбиты украинские подразделения. Здесь же находят брошенные образцы НАТОвского вооружения, которые боевики просто не успели использовать.

Непосредственное участие в боях принимают подразделения российских десантников. Благодаря тому, что удалось занять украинские позиции на господствующей высоте, сейчас, по сути, идёт уничтожение оставшихся разрозненных отрядов боевиков. Огневые точки уничтожают из ПТУРов – управляемых ракет – и гранатометов.

После того, как на луганском направлении был освобождён город Попасная, под угрозой полного окружения оказалась украинская группировка, насчитывающая до 15 тысяч солдат. Соответственно, все они будут отрезаны от тылового обеспечения и это учитывая, что оно и так оставляло желать лучшего. Вот что рассказывает рядовой украинской армии, сложивший оружие в поселке Боровское:

"На 50 процентов разруха, потому что никто воевать особо не хочет, не горит желанием. Не хватает ничего в украинской армии. Ни вооружения, ни командиров. Обеспечение - то, что купили сами или то, что привезли волонтеры".

Мало того, что официальный Киев мало заботиться о своих войсках, видимо, в силу отсутствия необходимого, так ещё и президент Украины оказался в центре международного скандала. В своём обращении 9 мая Зеленский заявил, что страна в 45-м победила нацизм. Свою речь подкрепил фотографиями, на одной из которых оказался украинский артиллерист с шевроном танковой дивизии СС "Мёртвая голова".

Снимок быстро удалили. Но зато в Германии появились наклейки - стилизованное под мёртвую голову изображение Владимира Зеленского. Относительно инцидента комментариев в администрации президента Украины не дают. На освобождённых территориях народных республик вместе с возобновлением подачи воды, газа, электричества идут работы по началу телевещания.

Завершилась перенастройка оборудования на российские телеканалы в Волновахе. Телевышки, установленные в Мариуполе и соседнем Володарском, позволяют накрывать сигналом в том числе подконтрольные Украине части Запорожской области.

Дмитрий Гусев. Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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