Эксперты считают, что Киев пошел на газовый шантаж Европы

По мнению экспертов, Украина может пойти на полную остановку транзита

Германия сегодня недополучила 25 процентов российского газа, который поставляется транзитом через Украину. Это произошло после того, как Киев заявил, что прекращает прокачку топлива через две газораспределительные станции, находящиеся на территории ЛНР.

У европейских потребителей, похоже, появился реальный шанс почувствовать - каково это, обходиться без российского газа! И не когда-то там через пару лет, а прямо сейчас! И нет, это не происки коварной Москвы, подсадившей Европу на "газовую иглу". А решение Киева, заявившего о том, что якобы из-за форс-мажорных обстоятельств прокачка газа через станцию "Сохрановка" и компрессорную станцию "Новопсков", которые находятся на территории ЛНР, невозможна.

Украинские специалисты, всё это время работавшие на станции, теперь по каким-то причинам не могут этого делать. На "Сохрановку" приходилось до 33-х миллионов кубометров транзитного газа. Это практически треть всех объёмов. Сегодня прокачка упала до нуля. Второе направление – станция "Суджа". Именно туда украинский газовый оператор предлагает переориентировать все мощности.

"Украина создала такие условия, когда транзит газа через её территорию на 34% ниже забронированных и оплаченных "Газпромом" мощностей. Кроме того, Украина оставила для транзита в Европу только один вход, что существенно снижает надёжность её газоснабжения. Перенос объёмов на ГИС "Суджа", исходя из российской потоковой схемы, технологически невозможен. Это чётко прописано в соглашении о взаимодействии от декабря 2019 года, и украинская сторона это прекрасно знает", - сообщил официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

А следовательно - сознательно ставит заранее невыполнимые условия. Плюс ко всему, сама станция "Суджа" не рассчитана на повышенные объёмы. Не говоря уже о всей ГТС Украины, которую десятилетиями не ремонтировали. Ситуацию прокомментировали и в Кремле.

"Россия всегда надёжно выполняла и намерена выполнять свои контрактные обязательства. Она привержена обязательствам. Украинская сторона сообщила о неких условиях форс-мажора. Мы с вами слышали заявления "Газпрома" о том, что никаких объяснений форс-мажора не было", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Зато было требование об оплате транзита в полном объёме. Германия сегодня недополучила 25% российского газа. Цены июньских фьючерсов взлетели до 124 долларов за тысячу кубов. По сути, Киев пошел на газовый шантаж Европы, попутно решая свои задачи, уверены эксперты. Украина больше не будет снабжать газом население неподконтрольных Киеву территорий. А заодно может поправить своё бедственное энергетическое положение. Просто изъяв нужные ей объемы голубого топлива.

"Опыт, наработанный годами, поколениями. Это не проблема. Они этот газ закачают в подземные хранилища. Здесь вопрос, правда, с надёжностью снабжения наших западных потребителей, насколько остро они могут отреагировать в текущих условиях. Ведь критиковать Украину нельзя в демократических обществах. Вас заклюют сразу: как-то так, вы такую замечательную страну критикуете. Может, вы - агент Кремля", - отметил заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Так что европейские чиновники вынуждены сохранять хорошую мину при плохой игре, заявляя, что сегодня компенсировали недостающие объемы газа. Но надолго ли? Планы ЕС по отказу от российского голубого топлива экономисты уже оценили в 214 миллиардов долларов. А ведь есть еще нефть. Возможное эмбарго на поставку которой глава венгерского МИДа сравнил с разрывом атомной бомбы. Будапешт бойкотируют 6-й пакет антироссийских санкций. Убедить несговорчивого премьера Орбана ни у Урсулы фон дер Ляйен, ни у президента Макрона не получилось. Вопреки громким обещанием, ЕС не может предложить Венгрии достойную альтернативу или хотя бы компенсацию. А вот за российскими энергоносителями – очередь.

"У нас есть достаточно покупателей наших энергоресурсов, мы будем с ними работать. А Запад пускай платит гораздо дороже, чем он платил Российской Федерации, и пускай объясняет своему населению, почему оно должно стать беднее", - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Этот резонный вопрос задают и по другую сторону Атлантики. Цены на бензин в некоторых штатах сейчас аналогичные с теми, что были в начале 80-х. А по сравнению с 2021-м галлон подорожал почти на 50%. На этом фоне многие задаются резонным вопросом: "А туда ли правительство направляет деньги?".

При этом в Белом доме в очередной раз подчеркнули – украинский кризис доложен быть решен дипломатическим путём. Впрочем, как тут же поправили в Пентагоне, "добрым словом и "Джевеллином" вы добьетесь гораздо большего.

Вся союзная решимость в этих кадрах. Послы США и Польши вместе покидают российский МИД. 9 мая нашего представителя в Варшаве облили красной жидкостью, когда он пытался возложить цветы на кладбище советских солдат. Сам Сергей Андреев не исключил, что к провокации могут быть причастны польские спецслужбы.

Матвей Шестаков, Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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