Полмиллиона жителей Германии лишатся работы из-за отказа от газа из России

Экономисты прогнозируют глубокую рецессию

Экономику Германии ожидает глубокая рецессия. Прекращение поставок российского газа обернется потерей сотен тысяч рабочих мест, предупреждает экономист Ахим Тругер.

"Согласно большинству подсчетов, остановка поставок газа из России приведет к глубокой рецессии. Может быть потеряно до 500 тысяч рабочих мест", — заявил Тругер изданию N-TV.

Отказ от газа из России грозит проблемами с газоснабжением частных клиентов, дома будут отапливаться менее интенсивно. Кроме того, считает эксперт, опасность для Германии представляет еще и высокая инфляция, которая сохранится вплоть до 2023 года.

Россия с апреля принимает оплату за газ только в рублях – это касается недружественных стран. В Евросоюзе заявляют о необходимости снизить зависимость от российских поставок. Пока что это касается в основном нефти, поставки которой включены в очередной санкционный список ЕС. Однако из-за позиции некоторых европейских стран – в частности, Венгрии – согласовать их пока не удалось, напоминает РИА Новости.

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