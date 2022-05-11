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Полмиллиона жителей Германии лишатся работы из-за отказа от газа из России

16:29
  • среда
  • 11 мая 2022

Экономисты прогнозируют глубокую рецессию

Экономику Германии ожидает глубокая рецессия. Прекращение поставок российского газа обернется потерей сотен тысяч рабочих мест, предупреждает экономист Ахим Тругер.

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"Согласно большинству подсчетов, остановка поставок газа из России приведет к глубокой рецессии. Может быть потеряно до 500 тысяч рабочих мест", — заявил Тругер изданию N-TV.

Отказ от газа из России грозит проблемами с газоснабжением частных клиентов, дома будут отапливаться менее интенсивно. Кроме того, считает эксперт, опасность для Германии представляет еще и высокая инфляция, которая сохранится вплоть до 2023 года.

Россия с апреля принимает оплату за газ только в рублях – это касается недружественных стран. В Евросоюзе заявляют о необходимости снизить зависимость от российских поставок. Пока что это касается в основном нефти, поставки которой включены в очередной санкционный список ЕС. Однако из-за позиции некоторых европейских стран – в частности, Венгрии – согласовать их пока не удалось, напоминает РИА Новости.

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