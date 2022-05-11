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Путин уволил замдиректора ФСИН

16:49
  • среда
  • 11 мая 2022

Валерий Балан занимал эту должность с апреля 2019 года

Освобожден от занимаемой должности заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Балан. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

"Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Балана Валерия Павловича от должности заместителя директора Федеральный службы исполнения наказаний", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Генерал-лейтенант внутренней службы занимал пост замдиректора ФСИН с апреля 2019 года. Балан награжден орденом Мужества, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени.

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