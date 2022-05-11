Бывший военный провел на Украине несколько недель

О том, что Запад замалчивает военные преступлениях украинских националистов, рассказал французскому радио в своем интервью Адриен Боке. Писатель, бывший военный провел на Украине три недели с гуманитарной миссией.

Он сообщил - все разрушенные гражданские здания, выдаваемые Украиной за бомбардировки по мирному населению, ни что иное как результат неточной стрельбы украинцев по военным объектам. А всё произошедшее в Буче он назвал инсценировкой.

Адриен Боке стал свидетелем зверств боевиков "Азова" (этот националистический батальон запрещен в России). По его словам, он был шокирован тем, что Европа снабжает оружием неонацистов, которые открыто носят форму с символикой эсэсовцев. Боке сообщил, что готов предоставить видеосвидетельства преступлений боевиков.

"Я стал свидетелем того, как украинские военные простреливали колени пленным русским солдатам и стреляли в голову служащим в звании выше офицерского. Я лично видел американских кинооператоров, осуществлявших фальшивую киносъёмку с места событий, устраивающих инсценировки", - отметил Адриен Боке.

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