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Французский волонтер рассказал о преступлениях неонацистов на Украине

18:17
  • среда
  • 11 мая 2022

Бывший военный провел на Украине несколько недель

О том, что Запад замалчивает военные преступлениях украинских националистов, рассказал французскому радио в своем интервью Адриен Боке. Писатель, бывший военный провел на Украине три недели с гуманитарной миссией.
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Он сообщил - все разрушенные гражданские здания, выдаваемые Украиной за бомбардировки по мирному населению, ни что иное как результат неточной стрельбы украинцев по военным объектам. А всё произошедшее в Буче он назвал инсценировкой.

Адриен Боке стал свидетелем зверств боевиков "Азова" (этот националистический батальон запрещен в России). По его словам, он был шокирован тем, что Европа снабжает оружием неонацистов, которые открыто носят форму с символикой эсэсовцев. Боке сообщил, что готов предоставить видеосвидетельства преступлений боевиков.

"Я стал свидетелем того, как украинские военные простреливали колени пленным русским солдатам и стреляли в голову служащим в звании выше офицерского. Я лично видел американских кинооператоров, осуществлявших фальшивую киносъёмку с места событий, устраивающих инсценировки", - отметил Адриен Боке.

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