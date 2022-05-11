Названы сроки выдачи российских паспортов жителям Херсонской области

Получить документ можно будет по желанию

Жители Херсонской области смогут получить российские паспорта. Выдача документов начнется еще до конца 2022 года, сообщил замглавы областной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

"Следующим этапом будет предложение выдачи паспортов гражданина РФ всем желающим. Я думаю, что в этом году мы уже начнем выдавать паспорта", - сказал замглавы ОВГ в эфире телеканала "Херсон и Запорожье - 24".

Стремоусов подчеркнул, что получать паспорта России жителям необязательно. Получить документ можно будет по желанию. Херсонская область в настоящее время находится под контролем России. Это результат специальной военной операции по защите жителей Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, напоминает ТАСС.

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