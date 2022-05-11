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Названы сроки выдачи российских паспортов жителям Херсонской области

17:15
  • среда
  • 11 мая 2022

Получить документ можно будет по желанию

Жители Херсонской области смогут получить российские паспорта. Выдача документов начнется еще до конца 2022 года, сообщил замглавы областной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

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"Следующим этапом будет предложение выдачи паспортов гражданина РФ всем желающим. Я думаю, что в этом году мы уже начнем выдавать паспорта", - сказал замглавы ОВГ в эфире телеканала "Херсон и Запорожье - 24".

Стремоусов подчеркнул, что получать паспорта России жителям необязательно. Получить документ можно будет по желанию. Херсонская область в настоящее время находится под контролем России. Это результат специальной военной операции по защите жителей Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, напоминает ТАСС.

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