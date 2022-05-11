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Раскрыты детали экспериментов США над пациентами украинской психбольницы

17:38
  • среда
  • 11 мая 2022

На истощенных людях испытывали биологическое оружие

Минобороны России раскрыло новые подробности программы Пентагона по созданию биологического оружия, полигоном для которой стала Украина. Американские ученые ставили эксперименты над пациентами психиатрической больницы под Харьковом.

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"Нами получены новые сведения, раскрывающие подробности бесчеловечных экспериментов Пентагона над гражданами Украины в психиатрической больнице № 1 (село Стрелечье Харьковской области). Основной категорией подопытных являлась группа пациентов мужского пола в возрасте 40-60 лет с высокой стадией физического истощения", — сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

По данным Минобороны, чтобы скрыть участие экспертов США в биологических экспериментах, Пентагон направлял их на Украину через территории третьих стран. Названы и конкретные имена специалистов – в частности, на брифинге продемонстрировали фотографию уроженки штата Флорида Линды Опорто.

Кириллов подчеркнул: Украина, по сути, стала полигоном Пентагона для разработки компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов. Участниками схемы были неправительственные фонды, подконтрольные руководству Демократической партии США, и крупные фармкомпании, в том числе Pfizer и Moderna. Иностранные специалисты были экстренно эвакуированы с Украины в январе 2022 года, а оборудование и препараты вывезены в западные области страны, передает RT.

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