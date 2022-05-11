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Власти Таиланда начали бесплатную раздачу конопли

18:04
  • среда
  • 11 мая 2022

Предполагают, что это подстегнет экономическое развитие страны

Жителям Таиланда планируют раздать миллион кустов медицинской конопли для выращивания на придомовых участках. Из этого растения изготавливаются лекарства и пищевые добавки с содержанием марихуаны.

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"Начиная с 9 июня 2022 года граждане Таиланда смогут выращивать столько каннабиса в своих домах, сколько захотят", - заявил вице-премьер и министр здравоохранения Таиланда Анутхин Чанвиракун.

Власти подчеркивают, что единственное жесткое условие - выращивание именно медицинской конопли с низким содержанием психотропных веществ.  В Минздраве напомнили, что производство и использование марихуаны с высоким содержанием психотропных веществ по-прежнему преследуется по закону. Правительство Таиланда видит развитие отрасли экономики, связанной с выращиванием и переработкой медицинской конопли, в качестве бустера общего экономического развития, передает РИА Новости.

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