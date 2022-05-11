Власти Таиланда начали бесплатную раздачу конопли

Предполагают, что это подстегнет экономическое развитие страны

Жителям Таиланда планируют раздать миллион кустов медицинской конопли для выращивания на придомовых участках. Из этого растения изготавливаются лекарства и пищевые добавки с содержанием марихуаны.

"Начиная с 9 июня 2022 года граждане Таиланда смогут выращивать столько каннабиса в своих домах, сколько захотят", - заявил вице-премьер и министр здравоохранения Таиланда Анутхин Чанвиракун.

Власти подчеркивают, что единственное жесткое условие - выращивание именно медицинской конопли с низким содержанием психотропных веществ. В Минздраве напомнили, что производство и использование марихуаны с высоким содержанием психотропных веществ по-прежнему преследуется по закону. Правительство Таиланда видит развитие отрасли экономики, связанной с выращиванием и переработкой медицинской конопли, в качестве бустера общего экономического развития, передает РИА Новости.

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