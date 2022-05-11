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Шольц признал неизбежность многополярного мироустройства

18:43
  • среда
  • 11 мая 2022

Кроме США, России и Германии влияние будут оказывать азиатские страны

Мир уже никогда не будет биполярным, признал канцлер Германии. По прогнозам Олафа Шольца, влиять на мироустройство будут такие страны, как США, Россия, Китай и ФРГ.

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"Важно, чтобы мы стремились к многополярному миру. Убежден, что он уже не будет биполярным, как было после Второй мировой войны", - заявил Шольц после встречи в Берлине с президентом Аргентины Альберто Фернандесом.

По словам Шольца, на грядущее мироустройство будут оказывать влияние многие страны. Это  США, Китай, Европейский союз, Германия и абсолютно точно Россия. Не останутся в стороне, считает канцлер ФРГ, и азиатские страны - Южная Корея, Япония, Вьетнам, Индия, Индонезия, приводит слова Шольца ТАСС.

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