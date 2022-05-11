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СК обвинил задержанных военных ВСУ в жестоком обращении с населением

19:00
  • среда
  • 11 мая 2022

Обвинения предъявлены за обстрелы Донбасса

Четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины задержаны военными следователями СК России. Офицерам войсковой части А-2802 (36-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ) предъявлены обвинения в жестоком обращении с гражданским населением.

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"Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение запрещенных средств и методов ведения войны)", - сообщили в пресс-службе СК.

По данным пресс-службы, задержаны начальник артиллерии подполковник Роман Шостак, командир самоходной артиллерийской батареи старший лейтенант Денис Назаров, командир 2-го самоходного артиллерийского дивизиона подполковник Александр Плотников и командир самоходной артиллерийской батареи старший лейтенант Сергей Палийчук, передает ТАСС.

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