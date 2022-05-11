Минобороны опубликовало новые данные об опытах США над украинцами

В освобождённом Мариуполе найдены две биолаборатории

В российском Минобороны в среду обнародовали новые факты использования западными странами Украины в качестве полигона для военно-биологических исследований. В частности, в лаборатории в Мариуполе работали с возбудителями холеры, туляремии, сибирской язвы и других опасных заболеваний. Отобранные штаммы направлялись в Киев для дальнейшей отправки в США.

Документы и вещественные доказательства, анализ которых продолжается профильными подразделениями Министерства обороны России, были добыты на Украине в ходе специальной военной операции. Одна из ключевых фигур - Роберт Поуп - директор программы по совместному снижению угрозы и автор идеи создания в Киеве Центрального депозитария особо опасных микроорганизмов. На обвинения российской стороны Поуп ответил, что разработки никакие не велись. Вот только полученные данные говорят совсем о другом.

"В то время, как приоритетом для здравоохранения Украины являются социально-значимые заболевания, такие как ВИЧ-инфекция, полиомиелит, корь, гепатиты, американских заказчиков интересует совсем другая номенклатура: холера, туляремия, чума, хантавирусы", - сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Через органы исполнительной власти США формировалась законодательная база для финансирования военно-биологических исследований напрямую из средств федерального бюджета. Под госгарантии привлекались средства неправительственных организаций, подконтрольных руководству Демократической партии, включая инвестиционные фонды Клинтонов, Рокфеллеров, Сороса, Байдена.

Министерство обороны США организовало, по сути, неподконтрольный международному сообществу полигон для проведения опытов. Союзники штатов тоже не остались в стороне. Свои программы на Украине открыли, в частности, Польша. А Ещё Германия. И испытания - тоже на людях. В частности, на пациентах психиатрической больницы №1, находящейся в селе Стрелечье Харьковской области. А ещё в 2020 году территорию славяносербского района ЛНР накрыла вспышка штамма туберкулёза, крайне тяжело подающегося лечению.

"Листовки, выполненные в виде фальшивых денежных купюр, были инфицированы возбудителем туберкулеза и распространены среди несовершеннолетних в населенном пункте Степовое. Организаторы этого преступления учли особенности поведения детей, которые имеют привычку все "тянуть в рот" и брать продукты питания немытыми руками", - отметил Кириллов.

В освобождённом Мариуполе найдены как минимум две биолаборатории, которые передавали свои исследования в Киев, а оттуда данные уходили за океан. Деятельность проводилась с 2014 года, что подтверждается актами передачи штаммов.

"В санитарно-эпидемиологической лаборатории обнаружен акт уничтожения коллекции патогенных микроорганизмов от 25 февраля 2022 г., в соответствии с которым там проводились работы с возбудителями холеры, туляремии, сибирской язвы. Часть коллекции ветеринарной лаборатории в спешке не была уничтожена. В целях обеспечения сохранности и безопасного хранения российскими специалистами был осуществлен вывоз 124 штаммов и организовано их изучение", - сообщил Кириллов.

В Москве не исключают, что сейчас готовится масштабная провокация с использованием отравляющих веществ, как раньше это делали террористы в Сирии. Киевская администрация отправила запросы иностранным партнёрам на поставки средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания. Также сейчас осуществляются поставки на Украину антидотов фосфорорганических отравляющих веществ. Только в этом году по запросу Минздрава Украины из США было привезено более 220 тысяч ампул с атропином, а также препаратов для специальной обработки и дезинфекции.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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