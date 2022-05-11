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Крупнейшая площадка запретила торговлю российскими бриллиантами

19:45
  • среда
  • 11 мая 2022

Россия поставляет около 30% мировых алмазов

Крупнейшая в мире площадка по торговле бриллиантами RapNet прогнозирует кризис предложения. Причина – запрет на продажу драгоценных камней из России, введенный в результате западных санкций в отношении компании "Алроса".

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"Запрет распространяется на все алмазы, полученные из России после 24 февраля 2022 года, и включает в себя бриллианты, произведенные за пределами России, из российских необработанных алмазов. Запрет распространяется на алмазы, полученные от компаний, которые на 50% или более принадлежат организациям, находящимся под санкциями", - цитирует сообщение компании Rapaport Group агентство РИА Новости.

Россия поставляет около 30% мировых алмазов. Отмечается, что запрет не может не отразиться на мировых цепочках поставок этого сырья. В сообщении сказано, что покупатели отказываются от бриллиантов, произведенных в России и ограненных за пределами России.

RapNet - крупнейшая в мире площадка по торговле бриллиантами. Ежедневно здесь размещаются около 1,8 миллиона бриллиантов на сумму в 8,7 миллиарда долларов. США и ЕС включили в санкционный список российскую компанию "Алроса" в начале апреля. Это крупнейший в мире производитель алмазов – на долю "Алросы" приходится 27% мировой и 95% российской добычи этих драгоценных камней.

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