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Россия ввела блокирующие санкции против 30 европейских компаний

20:26
  • среда
  • 11 мая 2022

В их числе - бывшие европейские дочки "Газпрома"

Москва ввела ответные блокирующие санкции против компаний из европейских стран. В утвержденном правительством перечне – 31 организация из Германии, Франции, Польши и других стран Европы, из США и Сингапура.

В числе попавших под ответные ограничения и бывшие европейские дочки "Газпрома", а также трейдеры и операторы подземных хранилищ газа. Блокирующие санкции введены в отношении всей группы Gazprom Germania, взятой под контроль правительством ФРГ. Также в перечень кабмина попала польская компания EuRoPol GAZ S.A. - владелец польского участка газопровода "Ямал-Европа".

В постановлении указано, что с этими компаниями запрещен ряд операций – в частности, сделки, заключаемые в пользу этих юридических лиц либо предусматривающие платежи, операции с ценными бумагами с участием или в пользу таких компаний. Запрещается также заход в порты России судов, принадлежащих или зафрахтованных попавшими под санкции компаниями. Постановление кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.

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