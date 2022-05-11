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Белгородское село обстреляли со стороны Украины

20:38
  • среда
  • 11 мая 2022

Есть пострадавшие

Село Солохи в Белгородской области обстреляли со стороны Украины. В населенном пункте есть разрушения, один житель пострадал.

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"Был обстрел со стороны Украины села Солохи Белгородского района. Глава поселения сейчас находится на месте", - написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По данным Гладкова, пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь. В селе в результате обстрела есть разрушения, на месте работают оперативные службы. Губернатор пообещал позже дать более подробную информацию.

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