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ЦБ высчитал сроки адаптации российской экономики к санкциям

21:09
  • среда
  • 11 мая 2022

Сыграет роль и снижение ключевой ставки

Большую часть пути адаптации к санкциям российская экономика пройдет к середине 2023 года. Такие сроки названы в докладе Банка России о денежно-кредитной политике. Как отмечается в документе, к этому времени сформируются новые рынки сбыта и появятся заделы для локализации производств.

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"По оценке Банка России, экономика пройдет большую часть пути адаптации уже к середине 2023 года - сформируются новые экономические связи и рынки сбыта, появятся заделы для локализации производств", - отмечается в докладе.

Во вступительном слове к докладу главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной подчеркивается, что структурной перестройке экономики России поможет снижение ключевой ставки. По прогнозам главы ЦБ, в этом году ключевая ставка будет в диапазоне 12,5-14%. В следующем году ставка снизится до 9-11%, а в 2024-м – до 6-8%, передает ТАСС.

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