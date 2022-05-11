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Здание посольства Польши в Москве облили красной краской

21:29
  • среда
  • 11 мая 2022

Неизвестные ответили на нападение на посла России в Варшаве

Табличку на здании посольства Польши в Москве облили красной краской. Таким образом неизвестные отреагировали на инцидент с нападением на российского посла в Варшаве 9 мая. Краску с таблички уже смывают, полицейского усиления возле дипмиссии не замечено.

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Сотрудники посольства Польши назвали инцидент "хулиганским поведением". От дальнейших комментариев в дипмиссии отказались, передает РИА Новости.

Тем временем МИД России ждет официальных извинений от польских властей после нападения на российского посла Сергея Андреева. 9 мая дипломат в сопровождении супруги и своих коллег приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве. Агрессивно настроенные поляки и украинцы облили россиян красным сиропом. В Москве заявили, что будут реагировать на этот инцидент в зависимости от дальнейших действий Варшавы.

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Здание посольства Польши в Москве облили красной краской
Здание посольства Польши в Москве облили красной краской
Здание посольства Польши в Москве облили красной краской
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