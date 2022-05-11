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Один человек погиб во время обстрела белгородского села со стороны Украины

21:49
  • среда
  • 11 мая 2022

Несколько жителей ранены

Губернатор Белгородской области сообщил новые данные о результатах обстрела села Солохи со стороны Украины. По информации Вячеслава Гладкова, среди жителей есть жертвы и раненые.

Белгородское село обстреляли со стороны Украины
Опубликованы фотографии разрушенных домов в Белгородской области

"Самая тяжелая ситуация за все время обстрелов. По подтвержденной информации, на данную минуту один человек погиб, умер в машине скорой помощи, и 3 раненых, им оказывается вся необходимая помощь", - написал глава региона в Telegram.

Губернатор также сообщил, что в селе частично разрушен один жилой дом. Наблюдается задымление – это горит камыш за пределами населенного пункта. На месте работают пожарные расчеты.

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