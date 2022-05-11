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ВСУ удерживают в Краматорске в качестве живого щита 90 тысяч жителей

22:04
  • среда
  • 11 мая 2022

В городе оборудован укрепрайон, аналогичный Мариуполю

Укрепрайон площадью свыше 170 квадратных километров оборудовали Вооруженные силы Украины в агломерации Краматорск – Славянск. Здесь, как ранее в Мариуполе, накоплены необходимые запасы боеприпасов и продуктов, а в качестве живого щита националисты удерживают более 90 тысяч мирных жителей, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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По данным генерала, боевики разместили тяжелое вооружение и технику в густонаселенных районах, огневые точки оборудованы в жилых домах. Местных жителей удерживают в подвалах, а на стены зданий нанесли надписи: "Внимание! Дети!".

"Для достижения своих преступных целей киевский режим готов принести в жертву тысячи жизней собственных граждан, что полностью копирует методики, которые использовали нацисты во время Великой Отечественной войны при создании "городов- крепостей", - подчеркнул Мизинцев.

Генерал обратил внимание мирового сообщества, что подобные действия украинских неонацистов в отношении гражданского населения противоречат общепринятым нормам морали и международного права. Должностные лица киевского режима и непосредственные исполнители - военные преступники и террористы, приводит слова Мизинцева ТАСС.

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