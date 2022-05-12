ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Washington Post раскрыла схему обмена данными между США и Украиной

08:26
  • четверг
  • 12 мая 2022

Вашингтон стремится избегать напряженности в отношениях с Москвой

Как пишет со ссылкой на источники американская газета The Washington Post, Белый дом составил внутреннее руководство по обмену разведданными с Украиной.

Минобороны опубликовало новые данные об опытах США над украинцами
В США одобрили выделение Украине почти 40 млрд долларов

Уточняется, что основная цель документа - избежать роста напряженности между Вашингтоном и Москвой. В частности, спецслужбам США запрещено передавать украинской стороне информацию о местонахождении представителей российского военного руководства наиболее высокого ранга. Кроме того, это же правило касается данных о наземных целям за пределами территории Украины.

"Это правило отчасти разработано для того, чтобы Соединенные Штаты не стали стороной, участвующей в ударах, которые Украина может нанести на территории России", - говорится в материале.

Там при этом отмечено, что информацию о перемещениях российских войск на Украине Вашингтон передает Киеву в режиме реального времени.

Официального подтверждения данных сведений нет.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Капитолий
Капитолий
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.