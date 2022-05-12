Washington Post раскрыла схему обмена данными между США и Украиной

Вашингтон стремится избегать напряженности в отношениях с Москвой

Как пишет со ссылкой на источники американская газета The Washington Post, Белый дом составил внутреннее руководство по обмену разведданными с Украиной.

Уточняется, что основная цель документа - избежать роста напряженности между Вашингтоном и Москвой. В частности, спецслужбам США запрещено передавать украинской стороне информацию о местонахождении представителей российского военного руководства наиболее высокого ранга. Кроме того, это же правило касается данных о наземных целям за пределами территории Украины.

"Это правило отчасти разработано для того, чтобы Соединенные Штаты не стали стороной, участвующей в ударах, которые Украина может нанести на территории России", - говорится в материале.

Там при этом отмечено, что информацию о перемещениях российских войск на Украине Вашингтон передает Киеву в режиме реального времени.

Официального подтверждения данных сведений нет.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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