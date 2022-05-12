В Китае заговорили о войсках НАТО рядом с Петербургом

Все из-за вступления Финляндии в НАТО

Бывший глава Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Минобороны КНР Чжоу Бо в статье для журнала Economist заявил, что войска НАТО могут появиться в непосредственной близости от Санкт-Петербурга при вхождении в альянс Финляндии.

По словам эксперта, эти действия финской стороны поставят крест на безъядерном статусе Балтийского моря.

"Иронично, что чем более популярным становится НАТО, тем в меньшей безопасности оказывается Европа", - добавил военный.

Он также обратил внимание на то, что безопасность в Европе можно обеспечить только при условии сотрудничества с Россией.

Ранее стало известно, что Финляндия и Швеция намерены в ближайшее время подать заявки на вступление в НАТО.

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