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Названы потери ЕС из-за отказа от российских нефти и газа

08:19
  • четверг
  • 12 мая 2022

К 2030 году энергопотребление придется сократить на 13%

Еврокомиссия подготовила проект ускоренного энергетического перехода, предполагающий отказ от российских энергоносителей. Он рассчитан на пять лет и включает в себя траты в размере 195 миллиардов евро, пишет газета Financial Times.

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Отмечено, что к 2030 году ЕС необходимо будет сократить энергопотребление на 13%. Кроме того, ставится цель более чем в два раза увеличить производство энергии из возобновляемых источников (до 45% к 2030 году).

Ставку предлагается делать на зеленый водород и биометан. В материале также говорится, что официально проект представят 18 мая.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции - в том числе в сфере энергетики. Так, США уже отказались от нефти и газа из России. Евросоюз же в рамках шестого пакета ограничительных мер намерен объявить о поэтапном эмбарго на российскую нефть.

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