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В Херсоне рассказали о подготовке к включению в состав России

09:02
  • четверг
  • 12 мая 2022

Это вопрос "обозримой перспективы"

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил в беседе с РИА "Новости", что сроки подготовки обращения властей региона к президенту России Владимиру Путину пока не обозначены.

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"Но это вопрос не ближайших дней, а обозримой перспективы. Как только мы завершим все интеграционные процессы и полностью будем готовы, чтобы область стала полноценным регионом Российской Федерации, то сразу обратимся к президенту России", - уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что приоритетные направления деятельности прямо сейчас - восстановление экономики области, выстраивание структуры власти, переход на стандарты российского законодательства.

24 февраля президент России объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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