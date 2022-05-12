В КНДР сообщили о первом случае заражения COVID-19

Ранее Пхеньян отказался принять поставки вакцин
В КНДР выявили первый случай заражения коронавирусом, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.
"Прорван противоэпидемический фронт, который надежно был защищен в течение двух лет и трех месяцев, с февраля 2020 года", - сказано в сообщении.
Уточняется, что заболевший инфицирован штаммом "омикрон" BA.2.
Лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился ввести во всех городах и регионах страны локдаун.
Ранее Пхеньян отказался принять поставки вакцин от COVID-19 в рамках международного механизма COVAX. Квота на предоставление КНДР препаратов была отменена.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"