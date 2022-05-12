В США допустили начало войны НАТО с Россией при помощи Польши

Об этом рассказал бывший советник министра обороны США

В Белом доме могут планировать развязать войну между НАТО и Россией, используя как повод вторжение Польши на Западную Украину. Об этом в четверг, 12 мая, рассказал полковник в отставке, экс-советник министра обороны США Дуглас Макгрегор.

Как написал Макгрегор в колонке для American Conservative, администрация американского лидера Джо Байдена отчаянно пытается переломить ситуацию и сохранить лицо после "однозначного провала американской помощи даже на фоне притока нового оружия для спасения украинских сил от неминуемой гибели".

Выход, по словам полковника, предложила Варшава: польскому генеральному штабу поручили негласно составить план вмешательства в конфликт и захвата Западной Украины.

По мнению американского эксперта, официальный Киев не станет противиться интервенции Польши, необходимому для легитимизации боевых действий такого масштаба. Возможные инциденты между польскими и российскими военными Вашингтон рассчитывает использовать в своих интересах.

В Белом доме, по мнению Макгрегора, могут рассчитывать, что любое столкновение россиян и поляков станет основанием для созыва Совета НАТО, где встанет вопрос о применении статьи 5 о коллективной обороне членов НАТО.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал, что власти Польши и США прорабатывают план установления военно-политического контроля Польши над "историческими владениями" на Украине. Глава СВР сообщил, что российская разведка получает сведения о том, что первым этапом реализации этого плана, по задумке его авторов, должен стать ввод польских войск в западные области страны под лозунгом их "защиты от российской агрессии".

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