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В Госдуме обвинили Украину в попытке устроить газовую блокаду Европы

08:58
  • четверг
  • 12 мая 2022

С этой целью Киев прекратил транзит российского газа, считает депутат Шеремет

Украина, создавая помехи транзиту российского газа, действует в интересах США и пытается устроить газовую блокаду европейских стран. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Михаил Шеремет.
Эксперты считают, что Киев пошел на газовый шантаж Европы

Парламентарий назвал очевидным, что гарантий безопасности транзита газа через Украину больше нет, поскольку "у власти засели непредсказуемые заядлые русофобы и оголтелые националисты".

Шеремет предложил Европе больше не рассчитывать на украинских шантажистов и срочно рассмотреть альтернативный вариант поставок газа. Таким спасением для ЕС в условиях дефицита газа, по мнению депутата, стала бы немедленная реанимация проекта "Северный поток — 2".

Представитель Госдумы назвал "Северный поток — 2" уверенной, стабильной и гарантированной магистралью для подачи газа, сообщает РИА Новости.

Ранее глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что "Газпром" должен выполнять контрактные обязательства по транзиту газа через Украину и оплачивать его в полном объеме, а "если нет оплаты, похоже, должен быть новый арбитраж".

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