В Госдуме обвинили Украину в попытке устроить газовую блокаду Европы

С этой целью Киев прекратил транзит российского газа, считает депутат Шеремет

Украина, создавая помехи транзиту российского газа, действует в интересах США и пытается устроить газовую блокаду европейских стран. С таким заявлением выступил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Парламентарий назвал очевидным, что гарантий безопасности транзита газа через Украину больше нет, поскольку "у власти засели непредсказуемые заядлые русофобы и оголтелые националисты".

Шеремет предложил Европе больше не рассчитывать на украинских шантажистов и срочно рассмотреть альтернативный вариант поставок газа. Таким спасением для ЕС в условиях дефицита газа, по мнению депутата, стала бы немедленная реанимация проекта "Северный поток — 2".

Представитель Госдумы назвал "Северный поток — 2" уверенной, стабильной и гарантированной магистралью для подачи газа, сообщает РИА Новости.

Ранее глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что "Газпром" должен выполнять контрактные обязательства по транзиту газа через Украину и оплачивать его в полном объеме, а "если нет оплаты, похоже, должен быть новый арбитраж".

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