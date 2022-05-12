Отопление в Москве начнут выключать с 14 мая

Отопительный сезон был продлен из-за погодных условий

Отопительный сезон в Москве начнут постепенно завершать с 14 мая. Об этом в четверг, 12 мая, рассказали в ПАО "МОЭК". Решение о поэтапном завершении отопительного сезона приняло правительство Москвы.

Плавный перевод системы на летний режим под контролем диспетчерского управления МОЭК займет три дня. При отключении потребителей постепенно снижается загрузка насосно-перекачивающих станций, уменьшается объем циркуляции теплоносителя в магистральных сетях. Персонал должен изменить положение порядка 300 тысяч различных задвижек.

Будет отключено отопление более чем в 74 тысячах зданий, включая более 34 тысяч жилых домов.

Отключение отопления будет происходить в следующей последовательности: сначала промышленные и административные объекты, затем жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения, сообщается в Telegram-канале МОЭК.

Ранее столичные власти рассказали, что в связи с погодными условиями было принято решение о продлении в городе отопительного сезона. Как только установятся необходимые дневные и ночные температуры воздуха, в Москве приступят к отключению отопления, все системы уже подготовлены.

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