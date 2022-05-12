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В Петербурге росгвардейцам вручили госнаграды

08:39
  • четверг
  • 12 мая 2022

Орденом Мужества отмечен командир специального отряда полиции, прапорщик и старший сержант

В Санкт-Петербурге особо отличившимся росгвардейцам вручили государственные награды. Орденом Мужества отмечен командир специального отряда полиции, который, находясь в боевой обстановке, грамотно руководил своими подчиненными. Им удалось предотвратить несколько нападений на армейские и гуманитарные колонны.

Ордена Мужества также получили прапорщик и старший сержант полиции. Награды отличившимся сотрудникам и военнослужащим вручил начальник штаба Северо-Западного округа Росгвардии Андрей Пешаков.

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