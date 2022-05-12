В Женеве продали крупнейший в мире бриллиант

Драгоценный камень весом 205 каратов оказался на торгах в третий раз

На аукционе в Женеве за 12 миллионов долларов продан крупнейший в мире бриллиант "Красный Крест".

Драгоценный камень весом 205 каратов имеет насыщенный жёлтый цвет, а свое название получил за особую огранку в виде мальтийского креста. Алмаз был найден в Южной Африке в начале XX века.

Бриллиант продан уже в третий раз. Впервые он появился на торгах ещё в 1918 году во время гуманитарного аукциона. Тогда все вырученные деньги были потрачены на лекарства и благоустройство больниц. Ожидается, что и сейчас часть средств от продажи камня пойдет в фонд Международного Комитета Красного Креста.

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