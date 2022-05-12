ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Женеве продали крупнейший в мире бриллиант

08:52
  • четверг
  • 12 мая 2022

Драгоценный камень весом 205 каратов оказался на торгах в третий раз

На аукционе в Женеве за 12 миллионов долларов продан крупнейший в мире бриллиант "Красный Крест".

Драгоценный камень весом 205 каратов имеет насыщенный жёлтый цвет, а свое название получил за особую огранку в виде мальтийского креста. Алмаз был найден в Южной Африке в начале XX века.

Бриллиант продан уже в третий раз. Впервые он появился на торгах ещё в 1918 году во время гуманитарного аукциона. Тогда все вырученные деньги были потрачены на лекарства и благоустройство больниц. Ожидается, что и сейчас часть средств от продажи камня пойдет в фонд Международного Комитета Красного Креста.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Бриллиант
Бриллиант
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.