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Принимавшие участие в параде "Ярсы" отправились в Ивановскую область

08:41
  • четверг
  • 12 мая 2022

Военнослужащие Тейковского ракетного соединения возвращаются в места постоянной дислокации

Пусковые установки "Ярс", принимавшие участие в параде в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной, возвращаются в места постоянной дислокации - Ивановскую область.

Военнослужащие Тейковского ракетного соединения отправились в обратный путь из подмосковного Алабина этой ночью - на МКАДе парадный расчет РВСН сопровождали экипажи ГИБДД. 9 мая по брусчатке Красной площади проехали три автономных пусковых установки межконтинентальных баллистических ракет.

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