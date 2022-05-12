В Приморском крае при тушении природного пожара погиб пожарный

В ликвидации возгорания он участвовал вместе со своим командиром

В Telegram-канале правительства Приморского края сообщили о гибели пожарного, занимавшегося тушением возгорания в лесу недалеко от частного сектора.

"В ликвидации пожара он участвовал вместе со своим командиром. Работать приходилось вручную, используя воздуходувки, техника подойти не могла из-за сложного рельефа местности", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что в какой-то момент пожарный пропал из вида, через какое-то время было найдено его тело.

На сегодняшний день в Приморье на землях лесного фонда тушат десять природных пожаров на площади 502 гектара и один пожар на землях обороны и безопасности на площади 160 гектаров.

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