Эксперты подсчитали, сколько в России работающих McDonald's

Полностью закрыты рестораны в Южном и Дальневосточном федеральном округах

Директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Борис Маца рассказал в беседе с РИА "Новости", что по-прежнему открыт для посетителей в России каждый шестой McDonald's (133 ресторана из 850).

По словам эксперта, полностью закрыты рестораны в Южном и Дальневосточном федеральном округах. Вместе с тем заведения на вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга управляются входящим в группу "Росинтер ресторантс" местным франчайзи - ООО "Развитие рост".

Кроме того, к франчайзи McDonald's относятся ООО "Гид" и ООО "СПП". Ими контролируются в том числе многие точки на Урале и в Сибири.

Как ранее заявил президент Владимир Путин, он на 100% уверен, что замещение иностранных собственников и производителей в сфере общественного питания приведет к повышению качества обслуживания россиян.

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