В Минобороны рассказали о героизме российских военных на Украине

Во время спецоперации отличились Егор Варушкин, Николай Окороков и Михаил Чекулаев

В Минобороны рассказали о мужестве и отваге наших солдат и офицеров. Ефрейтор Егор Варушкин сразу после десантирования с вертолета Ми-8 вступил в бой с превосходящими силами радикалов. Он и его товарищи уничтожили скрытые позиции ПЗРК, прорвали оборону противника и взяли под контроль командно-диспетчерский пункт аэродрома.

Старший лейтенант Николай Окороков обнаружил хорошо оборудованные позиции и большое количество националистов. А затем со своим взводом атаковал неприятеля. В ходе боя наши мотострелки уничтожили около 15 радикалов и бронетехнику, что позволило освободить населенный пункт.

Старший сержант Михаил Чекулаев со своим отделением во время разведки местности выявил укрепрайон противника и готовящих засаду националистов. Во время атаки группа Чекулаева ликвидировала две огневые точки врага и более 10 боевиков, после чего российские войска перешли в наступление.

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