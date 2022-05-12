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В Минобороны рассказали о героизме российских военных на Украине

09:59
  • четверг
  • 12 мая 2022

Во время спецоперации отличились Егор Варушкин, Николай Окороков и Михаил Чекулаев

В Минобороны рассказали о мужестве и отваге наших солдат и офицеров. Ефрейтор Егор Варушкин сразу после десантирования с вертолета Ми-8 вступил в бой с превосходящими силами радикалов. Он и его товарищи уничтожили скрытые позиции ПЗРК, прорвали оборону противника и взяли под контроль командно-диспетчерский пункт аэродрома.

Старший лейтенант Николай Окороков обнаружил хорошо оборудованные позиции и большое количество националистов. А затем со своим взводом атаковал неприятеля. В ходе боя наши мотострелки уничтожили около 15 радикалов и бронетехнику, что позволило освободить населенный пункт.

Старший сержант Михаил Чекулаев со своим отделением во время разведки местности выявил укрепрайон противника и готовящих засаду националистов. Во время атаки группа Чекулаева ликвидировала две огневые точки врага и более 10 боевиков, после чего российские войска перешли в наступление.

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