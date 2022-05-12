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Украина обстреляла ЛНР в День независимости

10:06
  • четверг
  • 12 мая 2022

По пригороду Луганска этой ночью было выпущено 20 снарядов из системы "Град"

В Донбассе отмечают важную дату - День Луганской народной республики. Владимир Путин поздравил главу ЛНР Леонида Пасечника. Как подчеркнул президент, граждане встречают свой государственный праздник в непростых условиях, с оружием в руках, защищая родную землю. Российский лидер выразил уверенность, что совместными усилиями мы отстоим независимость, суверенитет и территориальную целостность республики.

История молодого государства началась ровно 8 лет назад, на следующий день после референдума, на котором большинство граждан выбрали свободу, сказав твердое "нет" националистам и олигархам, захватившим власть в Киеве.

Между тем, украинские радикалы продолжают обстрелы населенных пунктов республики. По пригороду Луганска - Золотое-5 - этой ночью было выпущено 20 снарядов из системы "Град". Поврежден жилой дом.  Идет освобождение от националистов Лисичанска и Лимана. Из Рубежного противник практически выбит, боевые действия ведутся на территории завода "Заря". Однако ВСУ еще обстреливает город, бьет в основном по жилым кварталам. Но в скором времени украинские военные будут отброшены на безопасное расстояние.

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